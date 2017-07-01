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Россия собрала доказательства применения террористами в Сирии иностранного оружия
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ВС Сирии опровергли применение хлора в восточном пригороде Дамаска
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    ВС Сирии опровергли применение хлора в восточном пригороде Дамаска

    21:29  1 Июля 2017  /обновлено: 21:38  01 Июля 2017
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    ВС Сирии опровергли применение хлора в восточном пригороде Дамаска

    Дамаск, 1 июля. Командование Вооруженных сил Сирии опровергло слухи о применении армией САР хлора во время боев в восточном пригороде Дамаска.

    «Сообщения, которые распространили некоторые интернет-порталы, принадлежащие террористам, о применении сирийской армией газа хлор в Айн-эт-Терме, являются лживыми и не соответствуют действительности»,— говорится в официальном заявлении командования сирийской армии.

    ВС Сирии опровергли применение хлора в восточном пригороде Дамаска

    Ранее СМИ, связанные с сирийской оппозицией, сообщили о применении правительственной армии хлора во время боев в Айн-эт-Терме, в результате чего отравление получили 30 боевиков.

    Автор: Геннадий Плющев
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    10:22  1 Июля 2017  /обновлено: 11:03  01 Июля 2017
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    Число пострадавших во время урагана в Москве достигло 16 человек

    Москва, 1 июля. В Москве увеличилось число пострадавших во время урагана. По уточненным данным, помощь столичных медиков понадобилась 16 людям.

    «В больницы доставлены 12 человек с травмами различной степени тяжести. Четверым пострадавшим помощь оказана амбулаторно», — сообщил ТАСС представитель медицинских служб.

    В Московской области из-за разгула стихии травмы получили три человека.

    Число пострадавших от урагана в Москве увеличилось до 16 человек

    Напомним, накануне в Новой Москве во время грозы погиб мужчина. По данным ФАН, в 42-летнего гражданина Узбекистана, находящегося в коттеджном поселке «Гайд Парк», ударила молния.

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    Автор: Борис Любимов
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