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Дамаск, 1 июля. Командование Вооруженных сил Сирии опровергло слухи о применении армией САР хлора во время боев в восточном пригороде Дамаска.

«Сообщения, которые распространили некоторые интернет-порталы, принадлежащие террористам, о применении сирийской армией газа хлор в Айн-эт-Терме, являются лживыми и не соответствуют действительности»,— говорится в официальном заявлении командования сирийской армии.

Ранее СМИ, связанные с сирийской оппозицией, сообщили о применении правительственной армии хлора во время боев в Айн-эт-Терме, в результате чего отравление получили 30 боевиков.