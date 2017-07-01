Путин включил акваторию Крыма в Свободную экономическую зону

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Москва, 1 июля. Президент России Владимир Путин в субботу подписал законопроект о включении территориального моря вокруг Крыма в Свободную экономическую зону.

Как следует из документа, опубликованного на официальном сайте правовой информации, это позволит развить в Крыму транспортную инфраструктуру, яхтенный туризм, парусный спорт, пассажирские и грузовые перевозки, а также привлечет в регион дополнительные инвестиции.

Напомним, что Свободная экономическая зона предполагает существенные налоговые льготы и другие преференции для бизнеса.