Путин подписал закон о предоставлении земельных участков героям СССР и России

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Москва, 1 июля. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым установлены дополнительные льготы для Героев Советского Союза, Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы. Об этом сообщается на сайте главы российского государства.

Нормативный акт устанавливает упрощенный порядок приобретения земельных участков из земель государственной и коммунальной собственности для указанных категорий граждан.

Герои Советского Союза, России, а также полные кавалеры ордена славы смогут бесплатно получить 0,2 га в границах городов и 0,4 га населенных пунктах сельского типа. Они освобождены от участия в процедуре торгов.

Закон регулирует приобретение земель для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства и огородничества, — уточнили в Кремле.

Ранее Владимир Путин одобрил создание списка чиновников, уволенных за коррупционные деяния.