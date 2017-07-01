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Провокация по-американски: чем могут обернуться для Сирии обвинения США в подготовке химатаки
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    Провокация по-американски: чем могут обернуться для Сирии обвинения США в подготовке химатаки

    21:43  1 Июля 2017
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    Провокация по-американски: чем могут обернуться для Сирии обвинения США

    Власти Соединенных Штатов ранее открыто заявили о том, что не намерены предоставлять никаких доказательств в подтверждение того, что сирийская армия якобы готовит химическую атаку. Вашингтон убежден, что мировая общественность должна не просто прислушаться к его безосновательным обвинениям, но и поверить ему на слово.

    Сегодня представители Минобороны Сирии, в свою очередь, сообщили, что отчет Организации по запрещению химического оружия, посвященной якобы имевшей место химатаке в городе Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб, основывался на данных, которые были предоставлены террористами. Напомним, американская сторона весной этого года обвинила Дамаск в том, что сирийская авиация 4 апреля якобы провела химическую атаку в Хан-Шейхуне, в результате которой погибли десятки мирных жителей. Это послужило поводом для нанесения ракетного удара ВМС США по сирийскому аэродрому «Шайрат» в провинции Хомс.

    Важно отметить, что Вашингтон в своих обвинениях основывался только на материалах, предоставленных организацией «Белые каски», связанной с террористической группировкой «Джебхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ). Кроме того, представленные видеозаписи были признаны многими мировыми экспертами фальсификацией.

    «Белые каски»

    Чем же могут обернуться для Сирии новые обвинения со стороны Штатов? Директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников в интервью ФАН предложил две возможные причины подобных действий Вашингтона. Так, с одной стороны, США пытаются оказать на Дамаск и на весь процесс урегулирования сирийского конфликта своеобразное политическое и психологическое давление.

    «Америка тем самым демонстрирует то, что она намерена идти своим путем и решать конфликт в САР так, как она считает нужным, независимо от мнения остальных участников процесса урегулирования. Это во многом подрывает и астанинские переговоры, и любые другие возможности мирного разрешения конфликта».

    Соединенные Штаты своими действиями пытаются дискредитировать сирийское правительство, ставя его на позицию обвиняемой стороны, которая вынуждена защищаться. США пытаются вывести Сирию из положения страны, которая может договариваться. При этом давление на себе также могут ощутить и страны, поддерживающие правительство САР, прежде всего Россия и Иран, подчеркивает эксперт.

    США стягивают военные корабли к берегам Сирии

    С другой стороны, обвинения в химатаке могут послужить американской стороне достойным прикрытием для нанесения новых ударов по объектам сирийских войск и их союзников, как это было в апреле текущего года. Так, Дмитрий Солонников видит второй возможный повод для подобной информационной провокации США в том, что Штаты готовятся перейти к активным военным действиям на территории САР.

    «Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы ни один вооруженный конфликт не разрешался без их силового участия. Если какая-либо из сторон будет побеждать, а похоже что в войне в Сирии преимущество на стороне официального Дамаска и союзных России и Ирака, то Вашингтон, так как такой расклад не отвечает его интересам, сделает все, чтобы данная победа не состоялась, вплоть до непосредственного военного вмешательства».

    Как отмечает военный эксперт, американская сторона придерживалась той же тактики в ходе вооруженных конфликтов в Югославии, Ираке и ряде других стран. Таким образом, Соединенные Штаты, вполне возможно, готовятся к нанесению нового удара по правительственной армии Сирии, которая попросту не способна ответить так, как это сделала бы Россия. Вашингтон своими действиями демонстрируют упрямую решимость перехватить инициативу в сирийском конфликте и создавать повестку военных действий в регионе.

    Дональд Трамп

    Ситуация, осложняется тем, что, согласно данным CNN, США ведут постоянное наблюдение за базой «Шайрат», чтобы открыть огонь по объекту армии САР в случае возможного личного распоряжения американского лидера Дональда Трампа. Сообщается, в Средиземном море у берегов Сирии на данный момент базируются авианосец USS George H.W. Bush, а также два сторожевых корабля и два крейсера США с ракетами «Томагавк». Для потенциального удара по аэродрому, кроме того, могут быть задействованы несколько десятков бомбардировщиков, которые ведут регулярные бомбардировки в провинциях Ракка и Дейр эз-Зор.

    Автор: Егор Баренцев
    #дональд трамп #россия #сша #сирия #башар асад #пентагон #джебхат ан-нусра #хомс #химоружие #госдеп #госдепартамент #химатака #шайрат #хан-шейхун
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    10:22  1 Июля 2017  /обновлено: 11:03  01 Июля 2017
    19990

    Число пострадавших во время урагана в Москве достигло 16 человек

    Москва, 1 июля. В Москве увеличилось число пострадавших во время урагана. По уточненным данным, помощь столичных медиков понадобилась 16 людям.

    «В больницы доставлены 12 человек с травмами различной степени тяжести. Четверым пострадавшим помощь оказана амбулаторно», — сообщил ТАСС представитель медицинских служб.

    В Московской области из-за разгула стихии травмы получили три человека.

    Число пострадавших от урагана в Москве увеличилось до 16 человек

    Напомним, накануне в Новой Москве во время грозы погиб мужчина. По данным ФАН, в 42-летнего гражданина Узбекистана, находящегося в коттеджном поселке «Гайд Парк», ударила молния.

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    Автор: Борис Любимов
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