Кадыров о легализации гей-браков в Германии: Это последний день Помпеи

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Грозный, 1 июля. Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал решение парламента Германии, который узаконил в стране однополые браки.

«Я прочитал одну новость из бундестага Германии, посмотрел на реакцию зала и подумал, что это последний день Помпеи. Мы убеждены, что наоборот нужно стремиться к укреплению института семьи. Альтернативы семье нет и никогда не будет», — отметил он.

По словам Кадырова, проведенное недавно в Чечне исследование показало, что чаще всего преступниками становятся молодые люди, которые выросли в неполноценной семье. В большинстве случаев речь идет о парнях и девушках, взращенных матерями-одиночками.

Напомним, что ранее парламент Германии принял закон о легализации однополых браков. Отметим, что канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала членов Христианско-демократического союза голосовать «по совести», чтобы не политизировать данный вопрос. Сама она проголосовала против законопроекта, однако оказалась в меньшинстве.