Путин утвердил закон о создании в России списка чиновников-коррупционеров

В Избранное

Москва, 1 июля. Президент России Владимир Путин в субботу подписал законопроект о создании единого реестра чиновников, военных и сотрудников правоохранительных органов, которые были уволены со службы за коррупционную деятельность. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Отметим, что в реестр могут быть включены имена сотрудников прокуратуры, Следственного комитета, таможни, Центрального банка, Пенсионного фонда и других государственных структур.

Список будет публиковаться в государственной информационной системе в Интернете. Закон о создании реестра коррупционеров, который 28 июня был одобрен Советом Федерации, вступит в силу с 1 января 2018 года.