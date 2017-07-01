Певице Бьянке запретили въезд на Украину после концерта в Крыму

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Киев, 1 июля. Российская певица Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, стала персоной нон-грата на Украине. Государственная пограничная служба Украины запретила певице въезд на Украину после концерта в Крыму. Об этом рассказал в субботу официальный представитель ведомства Олег Слободян.

По его словам, Бьянке запрещено появляться на территории Украины на ближайшие три года. Отметим, что ранее информацию о девушке обнародовал украинский сайт «Миротворец», который собирает данные о российских артистах и медийных персонах, посетивших Крым.