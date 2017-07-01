Путин подписал закон о запрете торрент-зеркал

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Москва, 1 июля. Президент России Владимир Путин в субботу подписал законопроект о блокировке копий пиратских сайтов.

Согласно документу, зеркала уже заблокированных сайтов, содержащих нелицензионный контент, также подлежат блокировке в течение суток. После этого Минкомсвязи надлежит проинформировать о своем решении владельца сайта. Обязанность по блокировке сайтов возлагается на оператора связи.

Напомним, что законопроект о запрете копий пиратских сайтов был одобрен Советом Федерации 28 июня. Речь идет о сайтах, доступ к которым ограничен в соответствии с решением суда.