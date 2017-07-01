Пальмиру можно восстановить почти полностью — итальянский эксперт

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Рим, 1 июля. Восстановление сирийской Пальмиры, пострадавшей от рук террористов ИГ*, возможно в полном объеме, считает итальянский ученый Паоло Маттие.

Археологические памятники Пальмиры сильно пострадали от действий боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»* , однако не стерты полностью и подлежат восстановлению. Такое мнение выразил специалист по древним цивилизациям Паоло Маттие на выставке «Портреты Пальмиры», открывшейся в Риме.

«С применением традиционных техник, а также при использовании новых технологий возможно восстановление до 98%", — прокомментировал археолог.

Эксперт также отметил, что Дамаск провел внимательную оценку пострадавших памятников. В результате выяснилось, что многие элементы разрушенных комплексов можно собрать и использовать в реконструкции. В качестве примера Маттие привел знаменитую Триумфальную арку, которую можно восстановить практически полностью, пишет ТАСС.

* Организация запрещена на территории РФ.