Путин одобрил закон о реновации жилья в Москве
Москва, 1 июля. Президент России Владимир Путин в субботу подписал законопроект о регулировании правоотношений для проведения реновации жилья в Москве.
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Москва, 1 июля. Президент России Владимир Путин в субботу подписал законопроект о регулировании правоотношений для проведения реновации жилья в Москве.
Москва, 1 июля. В Москве увеличилось число пострадавших во время урагана. По уточненным данным, помощь столичных медиков понадобилась 16 людям.
«В больницы доставлены 12 человек с травмами различной степени тяжести. Четверым пострадавшим помощь оказана амбулаторно», — сообщил ТАСС представитель медицинских служб.
В Московской области из-за разгула стихии травмы получили три человека.
Напомним, накануне в Новой Москве во время грозы погиб мужчина. По данным ФАН, в 42-летнего гражданина Узбекистана, находящегося в коттеджном поселке «Гайд Парк», ударила молния.
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