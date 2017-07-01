Художник фильмов «Идиот» и «Собачье сердце» Владимир Светозаров скончался в Петербурге

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Санкт-Петербург, 1 июля. Знаменитый российский художник Владимир Светозаров, приложивший руку к созданию таких фильмов как «Собачье сердце» и «Идиот», скончался в субботу в Петербурге на 69-м году жизни. Об этом сообщает киностудия «Ленфильм», где долгие годы работал Светозаров.

«Владимир вырос на съемочных площадках, для него кино было, как воздух. Он чувствовал каждый кадр, создавая на экранах и дух эпохи, и атмосферу жизни каждого из героев. «Ленфильм» для него был и местом работы, и домом», — говорится в сообщении.

Напомним, что Светозаров принимал участие при создании таких известных картин, как «Собачье сердце», «Афганский излом», «Хрусталев, машину!», «Восток-Запад», «Турецкий гамбит», а также «Мастер и Маргарита».