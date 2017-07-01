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Художник фильмов «Идиот» и «Собачье сердце» Владимир Светозаров скончался в Петербурге
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    Художник фильмов «Идиот» и «Собачье сердце» Владимир Светозаров скончался в Петербурге

    19:24  1 Июля 2017
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    Художник фильмов «Идиот» и «Собачье сердце» Владимир Светозаров скончался в Петербурге

    Санкт-Петербург, 1 июля. Знаменитый российский художник Владимир Светозаров, приложивший руку к созданию таких фильмов как «Собачье сердце» и «Идиот», скончался в субботу в Петербурге на 69-м году жизни. Об этом сообщает киностудия «Ленфильм», где долгие годы работал Светозаров.

    «Владимир вырос на съемочных площадках, для него кино было, как воздух. Он чувствовал каждый кадр, создавая на экранах и дух эпохи, и атмосферу жизни каждого из героев. «Ленфильм» для него был и местом работы, и домом», — говорится в сообщении.

    Напомним, что Светозаров принимал участие при создании таких известных картин, как «Собачье сердце», «Афганский излом», «Хрусталев, машину!», «Восток-Запад», «Турецкий гамбит», а также «Мастер и Маргарита».

    Автор: Алексей Громов
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    10:22  1 Июля 2017  /обновлено: 11:03  01 Июля 2017
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    Число пострадавших во время урагана в Москве достигло 16 человек

    Москва, 1 июля. В Москве увеличилось число пострадавших во время урагана. По уточненным данным, помощь столичных медиков понадобилась 16 людям.

    «В больницы доставлены 12 человек с травмами различной степени тяжести. Четверым пострадавшим помощь оказана амбулаторно», — сообщил ТАСС представитель медицинских служб.

    В Московской области из-за разгула стихии травмы получили три человека.

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    Напомним, накануне в Новой Москве во время грозы погиб мужчина. По данным ФАН, в 42-летнего гражданина Узбекистана, находящегося в коттеджном поселке «Гайд Парк», ударила молния.

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    Автор: Борис Любимов
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