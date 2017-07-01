Лавров возглавит российскую делегацию на сентябрьской Генассамблеи ООН

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Москва, 1 июля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит делегацию РФ на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, говорится в распоряжении президента Владимира Путина.

Предстоящая сессия Генассамблеи ООН состоится 12 сентября в штаб-квартире организации. Российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров, о чем говорится в соответствующем распоряжении президента. Вместе с высокопоставленным российским дипломатом в делегацию войдут заместители министра Геннадий Гатилов, Василий Небензя, руководители ряда департаментов.

На сентябрьскую Ассамблею отправятся главы комитетов по международным делам Государственной думы и Совета Федерации. Напомним, что в работе юбилейной сессии Генассамблеи ООН в 2015 году принял участие глава государства Владимир Путин. В своем выступлении президент поднял вопрос кризиса на Украине и проблему борьбы с терроризмом в ближневосточном регионе.