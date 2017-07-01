Число пострадавших при стрельбе в ночном клубе Арканзаса выросло до 25 человек

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Литл-Рок (США), 1 июля. Число пострадавших во время стрельбы в ночном клубе Power Lounge в американском городе Литл-Рок (Арканзас) выросло с 17 до 25 человек.

Начальник городского департамента полиции Кентон Бакнер (Kenton Buckner) заявил, что стражи правопорядка подозревают несколько человек, которые могли одновременно открыть огонь в клубе. Тем не менее, местные власти по-прежнему утверждают, что данный инцидент не имеет отношения к терроризму.

По словам Бакнера, вероятной причиной стрельбы стал спор, вспыхнувший между зрителями во время концерта, передает телеканал CBS. Ранее сообщалось о 17-ти пострадавших, среди которых оказалась 16-летняя девочка-подросток.