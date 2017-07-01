Сильное землетрясение вызвало панику жителей Швейцарии

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Женева, 1 июля. В Швейцарии сегодня утром произошло сильнейшее за последние десять лет землетрясение магнитудой 4,3.

В швейцарском кантоне Во сегодня утром произошло мощное землетрясение, сообщила сейсмологическая служба. Подземные толчки были зафиксированы в 11-10 по московскому времени у подножья гор. Местные жители из населенного пункта Шато д'Э, который находится всего в полутора часах езды от Женевы, связались со спасателями.

Известно, что колебания земли ощущались также в районе города Веве. В правоохранительные органы поступило порядка 30 звонков. Несмотря на мощные толчки, городская и сельская инфраструктуры не пострадали.