Дождь в Москве поставил под угрозу срыва концерт Scooter в Перми

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Пермь, 1 июля. Концерт немецкой группы Scooter в Перми может не состояться из-за непогоды в Москве.

Согласно предварительным данным, в аэропорту «Шереметьево» посадка на самолет «Аэрофлота» Москва — Пермь, которым летят музыканты, отменена на неопределенный срок. Вероятнее всего, причиной задержки рейса стали сильный ветер и дождь, которые не прекращаются в Москве со вчерашнего дня.

Как сообщает «АиФ — Прикамье», группа Scooter должна была стать хэдлайнером на концерте в честь 100-летия со дня рождения авиаконструктора Павла Соловьева в Перми.