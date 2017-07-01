Израиль против Сирии: ситуация в районе Голанских высот стабильно напряженная

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В последнее время обстановка в районе Голанских высот в провинции Кунейтра в южной части Сирии несколько обострилась. В этом регионе базируются боевики сирийской вооруженной оппозиции и отряды террористической организации «Джебхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ).

Отрядам исламистов на этой неделе удалось отбить у Сирийской арабской армии (САА) и союзных сил ряд ключевых опорных пунктов на севере от Кунейтры. Ожесточенные бои разворачивались в районе Голанских высот — вблизи городов Аль-Баас, Аль-Самдания и Аль-Хамидия. При этом параллельно с радикалами в борьбу вступили израильские войска и самолеты ВВС Израиля. За последние несколько дней Иерусалим успел нанести по объектам армии САР четыре удара. В результате были ранены и убиты десятки сирийских военнослужащих, также правительственным силам был нанесен урон в технике.

Последний авианалет на позиции САА был совершен вчера, после того как правительственные войска, согласно сообщениям командования, случайно выпустили снаряд, предназначавшийся для боевиков коалиции «Тахрир аш-Шам», по израильским позициям. Официальный Иерусалим подчеркнул, что расценивает действия войск САР как непозволительное посягательство на свою независимость.

По мнению Сергея Серегичева, доцента Российского Государственного Гуманитарного Университета, о настоящей эскалации конфликта в этом регионе говорить не приходится. Эксперт оценивает обстановку как стабильно напряженную. При этом он подчеркивает, что Иерусалим не изменил свою позицию в отношении сирийского конфликта: он не поддерживает ни одну из сторон, но лишь защищает свои границы, когда это необходимо.

«Израиль всегда предпринимал действия, направленные на защиту интересов своего населения, особенно проживающего рядом с районом Голанских высот. Одиночные действия израильских ВВС направлены на поражение объектов тех участников сирийского конфликта, которые позволяют себе роскошь неправильно наводить артиллерийские орудия и обстреливать территорию страны».

При этом, как отмечает Сергей Серегичев, Иерусалим регулярно наносит ответные удары не только по опорным пунктам правительственных войск САР, но и по боевикам, если фиксируются обстрелы по стороны их позиций. Таким образом, израильская сторона по-прежнему придерживается тактики «вооруженного нейтралитета».

«Да, Израиль бомбит иногда территорию Сирии, причем не только приграничные районы. Однако это происходит только в том случае, когда он имеет информацию об отгрузке на той или иной военной базе армии САР ракет «земля-земля» бойцам «Хезболлы».

Напомним, ливанское военизированное формирование «Хезболла» признано официальным Иерусалимом террористическим. Что касается непосредственных участников сирийского конфликта, то к ним отношение Израиля индифферентно, подчеркивает эксперт.

«Израиль не хочет подыгрывать никакой из сторон — ни правительственным силам, ни боевикам. Получается так, что в Сирии злейшие враги Иерусалима воюют между собой. Соответственно, единственное, к чему он может стремиться — это к исчезновению злейшего врага. Башар Асад вряд ли рискнет объявить войну Израилю, а вот исламисты, которые могут прийти к власти в САР, теоретически могут пойти войной на Иерусалим. Поэтому он весьма осторожно действует против сирийских правительственных сил: он не подрывает их оборонительный потенциал».

Важно отметить, что Голанские высоты — являются спорной территорией. Конфликт из-за контроля над этим районом тянется уже несколько десятков лет и по-прежнему остается одним из главных камней преткновения в отношениях между Дамаском и Иерусалимом. Напомним, в период с 1944-го года по 1967-й высоты являлись частью Сирии, но затем в ходе Шестидневной войны они были захвачены армией Израиля. При этом члены Совета безопасности Организации Объединенных Наций признали случившееся незаконным. В настоящее время обе стороны конфликта по-прежнему считают Голанские высоты частью своей территории.