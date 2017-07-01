Филиппинские силовики зачищают Марави от сторонников ИГ

В Избранное

Манила, 1 июля. Порядка 400 тысячам жителей филиппинского города Марави пришлось покинуть свои дома из-за продолжающихся более месяца столкновений силовиков с местными боевиками, поддерживающими ИГ*, передает France Presse.

Свыше 400 человек погибли и порядка 400 тысяч жителей Марави покинули свои дома в результате боевых столкновений правоохранительных органов Филиппин и местных боевиков, поддерживающих ИГ (террористическая организация запрещена в России). По данным зарубежного агентства, некоторые районы города остаются под контролем боевиков.

Они используют снайперов и взрывчатку, чтобы приостановить продвижение силовиков. Отметим, что в мае филиппинский лидер Родриго Дутерте ввел военное положение в провинции Минданао, Марави остается оплотом террористов.

* Организация запрещена на территории РФ.