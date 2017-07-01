Ученые обнаружили молекулы спирта в космическом «гамбургере»

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Синьбэй, 1 июля. Астрономы обнаружили молекулы спирта в найденной в апреле 2017 года в созвездии Орион протозвезды, похожей на гамбургер, возраст данного небесного тела — не менее 40 тысяч лет.

Сотрудники Института астрономии и астрофизики Тайваня рассматривали звезду-гамбургер НН 212 с помощью телескопа ALMA. Сложный аппарат помог разглядеть не только самые холодные частицы пыли, но и молекулы газов. Ученые стали наблюдать за потоками газа, проходящего в облаках над звездой и увидели молекулы спиртов, среди них был метанол и сложные эфиры.

По словам астрономов, эти вещества могли образоваться на ледяной поверхности в диске аккреции. Оттуда в открытый космос молекулы переместились из-за подтопления льда теплом, исходящим от светила.