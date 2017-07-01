Лукашенко заявил о вынужденном укреплении обороноспособности Белоруссии

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Минск, 1 июля. Власти Белоруссии вынуждены укреплять обороноспособность страны из-за нестабильной ситуации в мире. Такое заявление сделал в субботу президент республики Александр Лукашенко на торжественном собрании в честь Дня независимости Белоруссии.

Глава государства отметил, что сегодня по всему миру возникают очаги напряженности и процветает терроризм, а в политике все больший акцент делается на силовое решение спорных вопросов.