Лукашенко рассказал об итогах Высшего Госсовета в Москве

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Минск, 1 июля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе Высшего Госсовета Союзного государства, состоявшегося накануне в Москве, были сняты все вопросы белорусско-российских отношений.

Россия и Белоруссия решили все вопросы, стоящие на повестке дня в ходе Высшего Госсовета Союзного государства. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, отметив, что диалог велся в дружественной атмосфере.

«И я вчера уже после проведения всех мероприятий руководству России сказал, что это первое в истории подобное мероприятие, где мы были действительно братьями, где мы решили практически все вопросы, которые стояли и оставались в повестке дня», — сказал глава Белоруссии.

По словам Лукашенко, стороны рассмотрели все вопросы, касающиеся укрепления связей между братскими народами. Он отметил, что санкционная политика Запада сплотила Россию и Белоруссию, а это со временем даст свои плоды.