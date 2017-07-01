Путин обсудил с эмиром Катара дипломатическую изоляцию страны

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Москва, 1 июля. Президент России Владимир Путин в субботу провел телефонные переговоры с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани. Разговор состоялся по инициативе катарской стороны.

В частности, политики обсудили дипломатическую изоляцию, в которой оказался Катар от стран арабского мира.

«Владимир Путин подчеркнул важность политико-дипломатических усилий, направленных на преодоление имеющихся разногласий и нормализацию создавшейся непростой ситуации», — сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры стран также затронули вопрос о реализации совместных проектов в инвестиционной и энергетической сферах.