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Только сам народ может быть творцом своей независимости — Лукашенко
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    Только сам народ может быть творцом своей независимости — Лукашенко

    20:42  1 Июля 2017
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    Только сам народ может быть творцом своей независимости — Лукашенко

    Москва, 1 июля. Единственным творцом свободы любого народа может быть только сам народ. Такое заявление сделал в субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на торжественном собрании в честь Дня независимости республики.

    «Некоторые деятели, одухотворенные высокими идеями, так и не поняли того, что независимость и свободу войска кайзеровской Германии не принесут никогда. Ее творцом может быть только сам народ, его воля, коллективный разум и лидеры», — отметил он.

    Лукашенко также назвал важным этапом государственного развития создание Белорусской Советской Социалистической Республики. По его словам, несмотря на то, что БССР входила в состав Советского Союза и не имела суверенитета, именно в тот период был сформирован каркас независимой Белоруссии.

    Автор: Геннадий Плющев
    #лукашенко
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    10:22  1 Июля 2017  /обновлено: 11:03  01 Июля 2017
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    Число пострадавших во время урагана в Москве достигло 16 человек

    Москва, 1 июля. В Москве увеличилось число пострадавших во время урагана. По уточненным данным, помощь столичных медиков понадобилась 16 людям.

    «В больницы доставлены 12 человек с травмами различной степени тяжести. Четверым пострадавшим помощь оказана амбулаторно», — сообщил ТАСС представитель медицинских служб.

    В Московской области из-за разгула стихии травмы получили три человека.

    Число пострадавших от урагана в Москве увеличилось до 16 человек

    Напомним, накануне в Новой Москве во время грозы погиб мужчина. По данным ФАН, в 42-летнего гражданина Узбекистана, находящегося в коттеджном поселке «Гайд Парк», ударила молния.

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    Автор: Борис Любимов
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