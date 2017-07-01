Только сам народ может быть творцом своей независимости — Лукашенко

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Москва, 1 июля. Единственным творцом свободы любого народа может быть только сам народ. Такое заявление сделал в субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на торжественном собрании в честь Дня независимости республики.

«Некоторые деятели, одухотворенные высокими идеями, так и не поняли того, что независимость и свободу войска кайзеровской Германии не принесут никогда. Ее творцом может быть только сам народ, его воля, коллективный разум и лидеры», — отметил он.

Лукашенко также назвал важным этапом государственного развития создание Белорусской Советской Социалистической Республики. По его словам, несмотря на то, что БССР входила в состав Советского Союза и не имела суверенитета, именно в тот период был сформирован каркас независимой Белоруссии.