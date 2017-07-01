Главные новости 1 июля

В Избранное

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей субботы, 1 июля.

В Москве увеличилось число пострадавших во время шторма. По уточненным данным, помощь столичных медиков понадобилась 16 горожанам. Число пострадавших от урагана в Москве увеличилось до 16 человек.

В Интернете стартовала кампания против вторжения Турции в Африн в Алеппо с хештегом #TurkeyHandsOffAfrin, в Ракке ликвидированы не менее десяти террористов «Исламского государства»* (запрещено в России). Сирия новости 1 июля 07.00: началась кампания против вторжения Турции в Алеппо, в Ракке уничтожили не менее 10 боевиков ИГ*.

Специалисты из Калифорнийского университета заявили, что им удалось найти простейший способ склонить девушку к сексу. Ученые рассказали, как проще всего развести девушку на секс.

Израиль нанес новый удар по опорным пунктам САА в Кунейтре. Террористы ИГ сдали все свои позиции в провинции Алеппо. Газовое поле Арак полностью зачищено от террористов ИГ. Сирия итоги за сутки на 1 июля 6.00: новый удар Израиля в Кунейтре, ИГ потеряло все позиции в Алеппо.

Квадрокоптер заснял загадочный неопознанный летающий объект во Франции. Квадрокоптер во Франции снял на фото корабль пришельцев.

Число молодых людей, желающих войти в ряды правительственной армии Сирии и бороться с террористами, продолжает расти. С чем связана подобная тенденция — в материале Федерального агентства новостей (ФАН). Сирийский призыв: военные успехи Сирии возродили в стране веру в армию.

На международном фестивале красоты «Princess of the World 2017», проходившем в Болгарии, обладательницей короны стала 16-летняя школьница из Новосибирска Марианна Алиева. Титул «Принцесса мира» получила школьница из Новосибирска.

Американская компания Ford не рекомендует при вождении автомобиля надевать шлепанцы. Эту обувь эксперты признали самой опасной. Эксперты назвали самую опасную обувь для вождения автомобиля.

В результате контратаки террористов ИГ в Ракке курды отступили от района Аль-Синаа. Союзники САА несут потери в военной технике на северо-востоке Дамаска. ВС Ирака заняли ряд зданий в Старом городе. Сирия новости 1 июля 12.30: контратака ИГ в Ракке, потери союзников САА в Айн-Тарме в Восточной Гуте.

Жительница Улан-Удэ во время прогулки с дочерью обнаружила пропавшего ранее пятилетнего мальчика. В Бурятии женщина во время прогулки обнаружила загадочно пропавшего мальчика.

* Организация запрещена на территории РФ.