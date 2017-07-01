Россия построит подлодки пятого поколения до 2025 года

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Москва, 1 июля. Проектирование и строительство подлодок пятого поколения внесено в проект госпрограммы вооружений до 2025 года, сообщил замглавнокомандующего ВМФ РФ вице-адмирал Виктор Бурсук.

В ВМФ РФ рассказали о планах относительно строительства судов разных типов, что включено в государственную программу вооружения до 2025 года. По словам вице-адмирала Виктора Бурсука, проективрование подлодок пятого поколения также вошло в программу.

Замглавнокомандующего ВМФ РФ отметил, что вторая партия фрегатов проекта 11356, состоящая из шести кораблей, будет достроена. Известно, что фрегаты будут отправлены на службу в Черноморский флот. Бурсук добавил, что следующие корабли построят для зарубежных партнеров, однако вторая тройка войдет в состав ЧФ.