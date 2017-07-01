Суд Москвы отправил под домашний арест сбившую байкера девушку

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Москва, 1 июля. Находившаяся за рулем Mercedes Юлия Дубовцева, которая сбила байкера на Кутузовском проспекте Москвы, отправлена под домашний арест. Такое решение принял в субботу Никулинский суд Москвы.

«Суд избрал в отношении Юлии Дубовцевой меру пресечения в виде домашнего ареста», — пояснила представитель суда.

Против девушки возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», передает РИА Новости.

Напомним, что в результате ДТП сбитый мотоциклист скончался. По версии следствия, авария произошла по вине владельца Mercedes, который находился на пассажирском кресле. Согласно предварительным данным, он отвлек водителя и вмешивался в управление автомобилем.