Компания DeLorean Aerospace показала проект летающей машины DR-7‍

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Вашингтон, 1 июля. Американская компания ​DeLorean Aerospace представила проект двухместного летающего автомобиля DR-7. Предполагается, что перспективная модель сможет разгоняться до 386 км/ч, а крейсерский полет в воздухе выполнять на скорости 240 км/ч.

Как сообщает портал «N+1» со ссылкой на Aviation Week, DR-7 будет выполнен как ховербайк с поворотными вентиляторами. Один из них установят в носовой части, второй — на корме. Ожидается, что после взлета вентиляторы смогут поворачиваться на 90 градусов. Длина летающего автомобиля будет около шести метров.