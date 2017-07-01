Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Общество
Россия построит подлодки пятого поколения до 2025 года
Общество
Митрополит Иларион оценил перспективы возвращения в Россию монархии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Митрополит Иларион оценил перспективы возвращения в Россию монархии

    17:58  1 Июля 2017
    45

    Митрополит Иларион оценил перспективы возвращения в Россию монархии

    Москва, 1 июля. РПЦ готова принять участие в обсуждении восстановления монархии в России, поскольку многие верующие поддерживают эту форму правления. Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

    «Внутри нашей Церкви есть люди, есть группы людей, которые ратуют за восстановление монархии, и я думаю, что если наше общество когда-нибудь созреет для обсуждения этого вопроса, Церковь в таком обсуждении примет самое активное участие»,  — сказал он в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

    Иларион подчеркнул, что высказывает исключительно личное мнение. По его словам, монархия положительно зарекомендовала себя, поскольку у нее есть ряд преимуществ по сравнению с другими формами правления.

    Митрополит Иларион оценил перспективы возвращения в Россию монархии

    Добавим, ранее в ходе соцопроса ВЦИОМ большинство респондентов (68%) не поддержали идею восстановления монархии в России. Наиболее популярной формой правления в стране является республика – 88% опрошенных высказались в ее поддержку.

    Автор: Борис Любимов
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...

    Число пострадавших от урагана в Москве увеличилось до 16 человек

    10:22  1 Июля 2017  /обновлено: 11:03  01 Июля 2017
    12544

    Число пострадавших во время урагана в Москве достигло 16 человек

    Москва, 1 июля. В Москве увеличилось число пострадавших во время урагана. По уточненным данным, помощь столичных медиков понадобилась 16 людям.

    «В больницы доставлены 12 человек с травмами различной степени тяжести. Четверым пострадавшим помощь оказана амбулаторно», — сообщил ТАСС представитель медицинских служб.

    В Московской области из-за разгула стихии травмы получили три человека.

    Число пострадавших от урагана в Москве увеличилось до 16 человек

    Напомним, накануне в Новой Москве во время грозы погиб мужчина. По данным ФАН, в 42-летнего гражданина Узбекистана, находящегося в коттеджном поселке «Гайд Парк», ударила молния.

    [larapressGallery]10[/larapressGallery]

    Автор: Борис Любимов
    Новости партнеров
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Путин и король Бахрейна обсудили ситуацию вокруг Катара

        17:15 1 Июля 2017 102
        Читать
        16:35
        Сегодня

        Собянин: Улицы Москвы после реконструкции прошли испытание ураганом
        15:59
        Сегодня

        Путин не будет присутствовать на финальном матче Кубка конфедераций — Песков
        15:48
        Сегодня

        Сирия: посол РФ заявил о недопустимости новых провокаций США против Дамаска
        14:18
        Сегодня

        МРОТ растет, «Мир» расширяется, больничный уходит в Сеть: как изменилась жизнь россиян 1 июля
        14:07
        Сегодня

        Архитектор единой Европы: Медведев отметил вклад Коля в отношения ФРГ и России

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 1406

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1558

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        8656

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        2653

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        2201
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Около 17 человек пострадали при стрельбе в ночном клубе Арканзаса

        Около 17 человек пострадали при стрельбе в ночном клубе Арканзаса

        15:05   1 Июля 2017
        195
        Медведев в Страсбурге почтил минутой молчания память экс-канцлера ФРГ Коля

        Медведев в Страсбурге почтил минутой молчания память экс-канцлера ФРГ Коля

        12:31   1 Июля 2017
        229
        Число пострадавших от урагана в Москве увеличилось до 16 человек

        Число пострадавших от урагана в Москве увеличилось до 16 человек

        10:22   1 Июля 2017
        12609
        Вырос МРОТ и тарифы ЖКХ: какие законы вступили в силу 1 июля

        Вырос МРОТ и тарифы ЖКХ: какие законы вступили в силу 1 июля

        6:59   1 Июля 2017
        530