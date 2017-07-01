Митрополит Иларион оценил перспективы возвращения в Россию монархии

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Москва, 1 июля. РПЦ готова принять участие в обсуждении восстановления монархии в России, поскольку многие верующие поддерживают эту форму правления. Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Внутри нашей Церкви есть люди, есть группы людей, которые ратуют за восстановление монархии, и я думаю, что если наше общество когда-нибудь созреет для обсуждения этого вопроса, Церковь в таком обсуждении примет самое активное участие», — сказал он в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

Иларион подчеркнул, что высказывает исключительно личное мнение. По его словам, монархия положительно зарекомендовала себя, поскольку у нее есть ряд преимуществ по сравнению с другими формами правления.

Добавим, ранее в ходе соцопроса ВЦИОМ большинство респондентов (68%) не поддержали идею восстановления монархии в России. Наиболее популярной формой правления в стране является республика – 88% опрошенных высказались в ее поддержку.