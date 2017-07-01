Новые 33-метровые трамваи Stadler появятся в Петербурге

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Санкт-Петербург, 1 июля. Власти северной столицы заключили контракт с компанией Stadler ЗАО «Штадлер Минск» на поставку 23 современных трамваев, в ближайшее время на улицах Петербурга появятся первые шесть единиц.

Новые травмаи Stadler, которые поступят в Петербург, предварительно обкатаются в Минске. Известно, что город получит 23 травмая вместимостью до 376 пассажиров. Длина трамвая составляет 33 метра, он состоит из трех секций. Современные трамваи оборудованы кондиционерами – кабины водителя располагаются с двух сторон. Информации о стоимости новых транспортных средств пока нет.