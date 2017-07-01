Инцидент со стрельбой в ночном клубе Арканзаса попал на видео

В Избранное

Литл-Рок (США), 1 июля. Посетители ночного клуба Power Lounge в американском городе Литл-Рок (Арканзас) выложили в Сеть видео, на котором запечатлен момент со стрельбой.

Инцидент произошел во время выступления рэпера из Мемфиса Finese2Tymes. Один из зрителей Дэррил Рэнкин записывал концерт на камеру, когда раздалась стрельба. На видео можно различить не менее 20 выстрелов, а также отдельные выкрики «Их застрелили!» и «Я не могу двигаться».

Ранее сообщалось о стрельбе в ночном клубе Power Lounge, в результате которой пострадали 17 человек. Отметим, что самой младшей из пострадавших оказалась 16-летняя девочка-подросток.