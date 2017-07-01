Американский авианосец «Джордж Буш» зашел с визитом в израильский порт

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Вашингтон, 1 июля. Американский атомный авианосец «Джордж Буш» в субботу встал на якорь у порта Хайфа в Израиле. Об этом пишет газета «Едиот ахронот».

Размеры авианосца не позволяют ему зайти непосредственно в порт, поэтому он остановился в четырех километрах от берега. В Израиле экипаж водного судна отдохнет и пополнит запасы, после чего отправиться в путь. По данным газеты, это первый визит «Джорджа Буша» в Израиль за последние 17 лет.

Атомный авианосец находится на выполнении боевого задания в Средиземном море. Его палубная авиация участвовала в нанесении авиаударов международной коалиции по объектам «Исламского государства»* (террористическая организация запрещена в РФ).

* Организация запрещена на территории РФ.