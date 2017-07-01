Новости США: статья о Трампе из трех слов, Лас-Вегас завлекает марихуаной, facebook-дроны атакуют

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США, 1 июля. Трампа просят уйти из Twitter. После легализации «рекреационной» марихуаны в Лас-Вегасе ждут наплыва туристов. В Сент-Луисе получили весточку от предков-рабовладельцев. В NASA утверждают, что на Марсе нет рабов. США порывают с Южной Кореей и сближаются с Тайванем. Основатель Facebook Марк Цукерберг объявил об успешных тестах раздающего Интернет дрона. Последние новости США — в материале Федерального агентства новостей.

Трамп и Twitter

New York Post напечатала статью из трех слов о твитах Трампа. На сайте СМИ указано, что статья опубликована от имени всей редакции.

«Остановись. Просто остановись», — взывают американские журналисты к Трампу.

Видимо, не всем нравится твиты 45-го президента США. Впрочем, учитывая известную антипатию нынешнего хозяина Белого дома и прессы, за этим могут скрываться и какие-то иные мотивы.

Невада легализует продажу марихуаны

На референдуме в штате Невада было легализовано «рекреационное» использование марихуаны. За то, чтобы сделать потребление и свободную продажу легкого наркотика законным, проголосовало 55% жителей штата.

Сейчас капитаны игорного бизнеса ожидают огромного притока туристов в казино Лас-Вегаса. Однако, как сообщает NBC News, независимые дистрибьюторы алкогольных напитков опасаются, что легализация рекреационного потребления марихуаны негативно скажется на их бизнесе.

Дружба с Южной Кореей закончилась

На своей встрече с новым президентом Южной Кореи Мун Джэ Ином американский национальный лидер Дональд Трамп объявил, что собирается пересмотреть пятилетнюю торговую сделку между двумя странами, доставшуюся ему в наследство от Барака Обамы.

Трамп все еще называет отношения двух стран «очень хорошими», однако президент Южной Кореи отказывается делать какие-либо публичные заявления на этот счет.

Дружба с Тайванем началась

США планируют поставить Тайваню вооружений на сумму 1,42 млрд долларов. В основном речь идет о ракетном оружии. Сенат США также разрешил американским судам заходить в тайваньские порты. Наконец, Пентагону предписано способствовать развитию тайваньских военных программ.

Как пишут в журнале Time, данное решение потенциально может иметь самые долгоиграющие последствия для баланса сил в Южно-Азиатском регионе. В чем можно быть уверенным, так это в том, что усиление военного сотрудничества между США и Тайванем разгневает руководство Китайской Народной Республики.

Напомним, что и КНР, и Тайвань претендуют на суверенные права над всей территорией современного Китая. Поддержка одного Китая, несомненно, вызовет раздражение другого.

Стрельба в Бронксе

В нью-йоркском районе Бронск бывший сотрудник больницы решил свести счеты с уволившим его начальством. С винтовкой AR-15 наперевес он вломился в районный госпиталь и устроил там стрельбу. В результате атаки один человек погиб, еще шесть получили ранения. В настоящий момент раненые госпитализированы, сам нападавший — доктор Генри Белло — покончил с собой.

Как сообщает New York Times, за некоторое время до инцидента доктор Белло вынужден был уволиться с работы из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Всего он проработал в госпитале полгода.

Юг поднимется снова!

Капсула 102-летней давности была найдена под памятником Конфедерации (одна из сторон американской гражданской войны 1861–1865 годов. — Прим. ФАН), демонтированным недавно в Сент-Луисе.

Как сообщает CNN, городские власти решили воспользоваться исторической находкой для привлечения средств на нужды благотворительности.

Капсула будет открыта на предстоящем сборе средств для Музея гражданской войны штата Миссури. Управляющий музеем Марк Траут планирует найти там исторические документы и послания из прошлого. Он считает, что, поскольку капсулу нашли в самом основании памятника, заложившие ее люди, должно быть, знали, что рано или поздно монумент демонтируют.

На Марсе нет рабов

Руководство американского космического агентства NASA официально опровергло слухи о похищенных детях, которые были завезены на Марс в качестве рабов.

«На Марсе вообще нет людей. Только марсоходы. На прошлой неделе ходили слухи, что и марсоходов там нет. Но они есть. Но никаких людей», — с некоторым раздражением отметил Гай Вебстер, официальный пресс-секретарь марсианской миссии NASA.

Летающий Интернет

Основатель Facebook Марк Цукерберг объявил о втором успешном тесте беспилотного летательного аппарата, разработанного для распространения Интернета по всей планете. Экспериментальный дрон продержался в воздухе почти два часа и самостоятельно приземлился на аэродроме в Аризоне.

Как отметил Мартин Луис Гомес, директор авиационной программы Facebook, за время полета беспилотник получил лишь пару мелких повреждений, которые будет очень легко восстановить.

Когда испытания будут завершены, сообщает агентство Сhannel News Asia, Facebook планирует поднять в небо целый флот дронов-беспилотников. Они будут поддерживать коммуникацию друг с другом с помощью лазеров и передавать интернет-сигнал вниз, на землю.