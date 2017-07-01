Автобус с немецкими туристами перевернулся в Словакии, десятки пострадавших

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Прага, 1 июля. Автобус с немецкими туристами опрокинулся в Словакии по дороги из Пьештяни в Трнаву. В результате происшествия пострадали 25 туристов, трое из которых получили тяжелые травмы.

«К месту аварии были направлены вертолет с медицинской бригадой, а также машины скорой помощи и пожарной охраны. Те пассажиры автобуса, которые не пострадали во время происшествия, будут доставлены к месту назначения на другом автобусе», — пояснили глава управления скорой помощи Зузана Фуркасова.

По словам представителей полиции, автобус по неизвестным причинам съехал с дороги и перевернулся. Обстоятельства аварии выясняются.