Путин и король Бахрейна обсудили ситуацию вокруг Катара

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Москва, 1 июля. Российский президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой, в ходе которых лидеры обсудили ситуацию вокруг Катара и также реализацию договоренностей, достигнутых сторонами ранее.

Сегодня по инициативе бахрейнской стороны состоялся телефонный разговор главы государства Владимира Путина и короля Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой, говорится в сообщении на сайте Кремля. Лидеры двух стран обсудили вопросы реализации соглашений, достигнутых в сентябре 2016 года в Москве. Путин и Аль Халифа отметили позитивную динамику в развитии двусторонних экономических связей.

Также лидеры России и Бахрейна обменялись мнениями по ситуации вокруг Катара, что усугубляет положение на Ближнем Востоке. Участники телефонного разговора подчеркнули необходимость наладить прямой диалог между всеми вовлеченными в конфликт арабскими странами.