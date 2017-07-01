Сербский новобранец «Спартака» рад возможности защищать честь великого клуба

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Москва, 1 июля. Защитник «Црвены Звезды» Марко Петкович подписал контракт с московским «Спартаком». Об этом сообщается на сайте столичного клуба.

После прохождения медицинского обследования в Риме 24-летний футболист прибыл в австрийский Филлах, где базируются красно-белые на летнем зарубежном сборе. В гостинице защитника встретили гендиректор «Спартака» Сергей Родионов, технический директор клуба Юхан Гераскин и главный тренер Массимо Каррера.

Петкович признался, что гордится переходом в «Спартак» и считает это большим шагом в карьере.

«Спартак» — великий клуб! Такой же великий в России, как «Црвена Звезда» в Сербии. Неслучайно болельщиков этих клубов давно связывают даже не дружеские, а братские отношения», — заявил футболист.

В минувшем сезоне сербский защитник забил четыре гола в 40 матчах за белградский клуб. Также игрок участвовал в двух матчах национальной команды.