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Сербский новобранец «Спартака» рад возможности защищать честь великого клуба
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    Сербский новобранец «Спартака» рад возможности защищать честь великого клуба

    17:09  1 Июля 2017
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    Сербский новобранец «Спартака» рад возможности защищать честь великого клуба

    Москва, 1 июля. Защитник «Црвены Звезды» Марко Петкович подписал контракт с московским «Спартаком». Об этом сообщается на сайте столичного клуба.

    После прохождения медицинского обследования в Риме 24-летний футболист прибыл в австрийский Филлах, где базируются красно-белые на летнем зарубежном сборе. В гостинице защитника встретили гендиректор «Спартака» Сергей Родионов, технический директор клуба Юхан Гераскин и главный тренер Массимо Каррера.

    Петкович признался, что гордится переходом в «Спартак» и считает это большим шагом в карьере. 

    Сербский новобранец «Спартака» рад возможности защищать честь великого клуба

    «Спартак» — великий клуб! Такой же великий в России, как «Црвена Звезда» в Сербии. Неслучайно болельщиков этих клубов давно связывают даже не дружеские, а братские отношения», — заявил футболист.

    В минувшем сезоне сербский защитник забил четыре гола в 40 матчах за белградский клуб. Также игрок участвовал в двух матчах национальной команды.

    Автор: Борис Любимов
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    Число пострадавших от урагана в Москве увеличилось до 16 человек

    10:22  1 Июля 2017  /обновлено: 11:03  01 Июля 2017
    12609

    Число пострадавших во время урагана в Москве достигло 16 человек

    Москва, 1 июля. В Москве увеличилось число пострадавших во время урагана. По уточненным данным, помощь столичных медиков понадобилась 16 людям.

    «В больницы доставлены 12 человек с травмами различной степени тяжести. Четверым пострадавшим помощь оказана амбулаторно», — сообщил ТАСС представитель медицинских служб.

    В Московской области из-за разгула стихии травмы получили три человека.

    Число пострадавших от урагана в Москве увеличилось до 16 человек

    Напомним, накануне в Новой Москве во время грозы погиб мужчина. По данным ФАН, в 42-летнего гражданина Узбекистана, находящегося в коттеджном поселке «Гайд Парк», ударила молния.

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    Автор: Борис Любимов
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