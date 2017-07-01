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Вашингтон, 1 июля. Американский лидер Дональд Трамп назвал работу CNN «мусорной журналистикой» и заявил, что ему приятно видеть, как телеканал выставили источником фейковых новостей, говорится в сообщении Twitter.

Скандальная история с американским CNN привела к увольнению нескольких сотрудников телеканала, а также к ужесточению редакционной политики относительно новостей об американском президенте. Дональд Трамп неоднократно публиковал в своем Twitter гневные посты, называя канал рассадником фейков.

Сегодня на стене президента США появился пост о «мусорной журналистике» в CNN. «Мне очень приятно видеть, что CNN, наконец-то, был выставлен как #FakeNews. Это мусорная журналистика. Давно пора!», — написал Трамп.