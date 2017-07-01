Киев призвал освободить украинца, подозреваемого в убийстве репортера в Донбассе

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Киев, 1 июля. Генеральная прокуратура Украины потребовала от властей Италии освободить украинского военного Виталия Маркива, который был арестован по подозрению в убийстве итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в Донбассе. Об этом в субботу заявил заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин.

«Прокуратура уже обратилась к итальянским властям с требованием предоставить основательные доказательства вины Маркива или его немедленного освобождения», — пишет он в Facebook.

Енин отметил, что украинские власти были весьма удивлены арестом своего соотечественника. Украинские следователи полагают, что Роккелли, а также российский фотограф Андрей Миронов погибли в результате артобстрела в мае 2014 года.