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Киев призвал освободить украинца, подозреваемого в убийстве репортера в Донбассе
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    Киев призвал освободить украинца, подозреваемого в убийстве репортера в Донбассе

    16:46  1 Июля 2017
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    Киев призвал освободить украинца, подозреваемого в убийстве репортера в Донбассе

    Киев, 1 июля. Генеральная прокуратура Украины потребовала от властей Италии освободить украинского военного Виталия Маркива, который был арестован по подозрению в убийстве итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в Донбассе. Об этом в субботу заявил заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин.

    Киев призвал освободить украинца, подозреваемого в убийстве репортера в Донбассе

    «Прокуратура уже обратилась к итальянским властям с требованием предоставить основательные доказательства вины Маркива или его немедленного освобождения», — пишет он в Facebook.

    Енин отметил, что украинские власти были весьма удивлены арестом своего соотечественника. Украинские следователи полагают, что Роккелли, а также российский фотограф Андрей Миронов погибли в результате артобстрела в мае 2014 года.

    Автор: Геннадий Плющев
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    Число пострадавших от урагана в Москве увеличилось до 16 человек

    10:22  1 Июля 2017  /обновлено: 11:03  01 Июля 2017
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    Число пострадавших во время урагана в Москве достигло 16 человек

    Москва, 1 июля. В Москве увеличилось число пострадавших во время урагана. По уточненным данным, помощь столичных медиков понадобилась 16 людям.

    «В больницы доставлены 12 человек с травмами различной степени тяжести. Четверым пострадавшим помощь оказана амбулаторно», — сообщил ТАСС представитель медицинских служб.

    В Московской области из-за разгула стихии травмы получили три человека.

    Число пострадавших от урагана в Москве увеличилось до 16 человек

    Напомним, накануне в Новой Москве во время грозы погиб мужчина. По данным ФАН, в 42-летнего гражданина Узбекистана, находящегося в коттеджном поселке «Гайд Парк», ударила молния.

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    Автор: Борис Любимов
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