ЛНР узнала о планах Киева отправить в Донбасс «иностранный легион»

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Луганск, 1 июля. В МВД ЛНР поделились сведениями о планах украинского командования организовать отдельное подразделение ВСУ, в которое будут входить только иностранцы.

Как сообщают в министерстве народной республики, 28 июня на горячую линию позвонил, предположительно, сотрудник Минобороны Украины родом из Киева.

«В рамках программы МВД ЛНР по оплате сведений о преступлениях украинских карателей офицер рассказал о планах МОУ создать на базе 25-го нацбатальона «Киевская Русь» отдельное подразделение ВСУ, состоящее из иностранцев – «Иностранный легион», — уточнил РИА Новости представитель Центра взаимодействия с общественностью министерства.

Звонивший также доложил, что в «легион» будут входить 150 иностранцев. Их направят в тренировочный лагерь для прохождения военной подготовки по стандартам НАТО. В МВД предполагают, что членам этого подразделения доверят выполнение сложных боевых задач.