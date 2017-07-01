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ЛНР узнала о планах Киева отправить в Донбасс «иностранный легион»
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    ЛНР узнала о планах Киева отправить в Донбасс «иностранный легион»

    16:46  1 Июля 2017
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    ЛНР узнала о планах Киева отправить в Донбасс «иностранный легион»

    Луганск, 1 июля. В МВД ЛНР поделились сведениями о планах украинского командования организовать отдельное подразделение ВСУ, в которое будут входить только иностранцы.

    Как сообщают в министерстве народной республики, 28 июня на горячую линию позвонил, предположительно, сотрудник Минобороны Украины родом из Киева. 

    «В рамках программы МВД ЛНР по оплате сведений о преступлениях украинских карателей офицер рассказал о планах МОУ создать на базе 25-го нацбатальона «Киевская Русь» отдельное подразделение ВСУ, состоящее из иностранцев – «Иностранный легион»,  —  уточнил РИА Новости представитель Центра взаимодействия с общественностью министерства.

    ЛНР узнала о планах Киева отправить в Донбасс «иностранный легион»

    Звонивший также доложил, что в «легион» будут входить 150 иностранцев. Их направят в тренировочный лагерь для прохождения военной подготовки по стандартам НАТО. В МВД предполагают, что членам этого подразделения доверят выполнение сложных боевых задач.

    Автор: Борис Любимов
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    Число пострадавших во время урагана в Москве достигло 16 человек

    Москва, 1 июля. В Москве увеличилось число пострадавших во время урагана. По уточненным данным, помощь столичных медиков понадобилась 16 людям.

    «В больницы доставлены 12 человек с травмами различной степени тяжести. Четверым пострадавшим помощь оказана амбулаторно», — сообщил ТАСС представитель медицинских служб.

    В Московской области из-за разгула стихии травмы получили три человека.

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    Напомним, накануне в Новой Москве во время грозы погиб мужчина. По данным ФАН, в 42-летнего гражданина Узбекистана, находящегося в коттеджном поселке «Гайд Парк», ударила молния.

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    Автор: Борис Любимов
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