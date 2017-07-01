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Дамаск: Доклад ОЗХО по химатаке в Идлибе был основан на данных террористов
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Сирия новости 1 июля 19.30: мирные жертвы коалиции в Ракке, потери ИГ на юго-западе Даръа
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    Сирия новости 1 июля 19.30: мирные жертвы коалиции в Ракке, потери ИГ на юго-западе Даръа

    19:30  1 Июля 2017
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    Мирные жертвы коалиции в Ракке

    Сирия, 1 июля. «Соколы пустыни» заняли несколько позиций ИГ* в восточной части Хамы. «Ахрар Аш-Шам» уничтожила более 35 террористов ИГ на юго-западе Даръа. В результате авианалета коалиции погибли мирные жители Ракки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили у ИГ танк Т-72, захваченный террористами в Алеппо; подверглись обстрелу со стороны исламистов в городе Махарда к северу от Хамы.

    Сирийская свободная армия** (ССА): несет потери в боях с союзниками САА в юго-восточной части провинции Дамаск.

    «Ахрар Аш-Шам»: уничтожила более 35 террористов организации «Джейш Халид ибн Аль-Валид» на юго-западе провинции Даръа.

    «Исламское государство» (ИГИЛ*): наносит удары по позициям САА к западу от военной базы ​​«Т-2» на востоке провинции Хомс; лишилось нескольких опорных пунктов к востоку от города Шейх Хилал в восточной части Хамы; понесло потери в живой силе в боях с отрядом «Соколы пустыни» на востоке провинции Хама.

    Курды: ведут бои с ССА недалеко от городов Джараблус и Тель Рифаат в северной части провинции Алеппо.

    Международная коалиция: провела бомбардировку в Ракке, есть мирные жертвы.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Проасадовские подразделения возобновили наступление в районе высоты Тель-Даква и города Бир Аль-Кассаба, дабы зачистить южную границу Сирии от исламистов вооруженной оппозиции, сообщает ливанское информационное агентство Al Masdar News. Напомним, Соединенные Штаты заявляли о том, что ВВС коалиции начнут атаку в случае угрозы для Сирийской свободной армии (ССА) и американских войск, базирующихся в районе контрольно-пропускного пункта «Ат-Танф».

    В ходе вооруженных столкновений в юго-восточной части провинции были уничтожены по меньшей мере десять боевиков ССА. Согласно данным военных источников AMN, среди ликвидированных проамериканских радикалов был один из высокопоставленных командиров «свободной армии» Башар Шукри Аль-Абд.

    Со стороны ССА в регионе действуют бригады «Ахмада Аль-Абдо» и «Джейш Махавир Аль-Таура», члены которых прошли обучение у американских военных.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Разворачиваются бои между курдскими отрядами YPG и «демократическими силами»**** (SDF) с одной стороны и Сирийской свободной армией (ССА) с другой в окрестностях деревни Аль-Халонжи недалеко от населенного пункта Джараблус. Город расположен к северо-востоку от административного центра провинции у сирийско-турецкой границы на линии соприкосновения сил противников. Об этом сообщает информационный портал Al Manar News.

    Турецкая артиллерия между тем открыла огонь по укрепленным пунктам YPG на окраине города Тель Рифаат в северной части Алеппо. Напомним, ранее командование Сирийской свободной армии (ССА) заявило, что протурецкие боевики будут продвигаться в сторону провинции Идлиб, чтобы там объединить силы с исламистами вооруженной оппозиции.

    Провинция Хомс

    Карта военных действий — Хомс

    Силы проправительственных войск продолжили продвижение на востоке провинции Хомс. Тем не менее пока значительных успехов на данном направлении союзникам САА достичь не удалось. Информагентство ИГИЛ «Аль-Амак» выпустило видеоролик, на котором боевики наносят удары по укрепрайонам ополченцев-шиитов к западу от станции ​​«Т-2», используя самодельные взрывные устройства. Информации о нанесенном проасадовским отрядам уроне не поступало.

    В одном из бывших военных штабов террористов ИГИЛ в Пальмире были найдены четыре исторических памятника, передает новостное агентство Al Manar News. Артефакты уже были переданы в музей. Известно, что террористы осуществляли продажу археологических ценностей, украденных из разоренных гробниц.

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — Даръа

    Боевики антиправительственного формирования «Ахрар Аш-Шам» заявили, что за последние сутки более 35 террористов организации «Джейш Халид ибн Аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству», были нейтрализованы в ходе сражений в окрестностях населенного пункта Хейт в юго-западной части провинции Даръа.

    Напомним, «Джейш Халид ибн Аль-Валид» является вооруженной исламистской группировкой, сформированной в результате слияния отрядов Сирийской свободной армии (ССА) «Бригады мучеников Ярмука», «Исламского движения Мусанна» и «Армии Джихада».

    Провинция Ракка

    Карта военных действий — Ракка

    По данным новостного портала Al Manar News, в результате очередного авиаудара западной коалиции четверо мирных жителей столицы региона погибли. Коалиционная авиация регулярно проводит бомбардировки в Ракке, жертвами которых уже стали более сотни гражданских лиц.

    Между тем силы союзников Сирийской арабской армии (САА) вернули танк Т-72, захваченный радикалами «Исламского государства»* во время битвы за территории на востоке провинции Алеппо. Информагентство Al Masdar News передает, что в настоящее время танк используется элитными подразделениями правительственных войск «Тигры» в западной части провинции Ракка.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    Подразделения армии САР, возглавляемые отрядом «Соколы пустыни», наконец начали операцию по освобождению ключевого форпоста ИГ в провинции — города Акербат. После серии предварительных авианалетов, проведенных российскими ВКС, правительственные войска и их союзники продвинулись к востоку от города Шейх Хилал и заняли несколько опорных пунктов боевиков «Исламского государства», передает информационный портал Al Masdar News. Несмотря на бомбардировки, террористы ИГ оказали ожесточенное сопротивление проасадовским отрядам. Тем не менее в ходе противостояния было уничтожено порядка десяти радикалов ИГ, сообщает информагентство Al Manar News. Данные о потерях сторон в данный момент формируются.

    Вновь происходят перестрелки в северной части региона. Боевики вооруженной оппозиции уже второй раз за неделю обстреляли из минометов электростанцию в городе Махарда. Согласно данным Al Manar News, станция была повреждена, но, к счастью, никто не пострадал.  Артиллерия сирийской армии открыла ответный огонь по опорным пунктам радикалов вблизи города Кафр Зета, передает военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (syria_newz_). О нанесенном исламистам уроне пока не сообщалось.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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    Сирия новости 1 июля 16.30: коалиция уничтожила больницу в Ракке, зачистка территорий провинции Алеппо от ИГ
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    Число пострадавших во время урагана в Москве достигло 16 человек

    Москва, 1 июля. В Москве увеличилось число пострадавших во время урагана. По уточненным данным, помощь столичных медиков понадобилась 16 людям.

    «В больницы доставлены 12 человек с травмами различной степени тяжести. Четверым пострадавшим помощь оказана амбулаторно», — сообщил ТАСС представитель медицинских служб.

    В Московской области из-за разгула стихии травмы получили три человека.

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    Напомним, накануне в Новой Москве во время грозы погиб мужчина. По данным ФАН, в 42-летнего гражданина Узбекистана, находящегося в коттеджном поселке «Гайд Парк», ударила молния.

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    Автор: Борис Любимов
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