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Сирия, 1 июля. «Соколы пустыни» заняли несколько позиций ИГ* в восточной части Хамы. «Ахрар Аш-Шам» уничтожила более 35 террористов ИГ на юго-западе Даръа. В результате авианалета коалиции погибли мирные жители Ракки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили у ИГ танк Т-72, захваченный террористами в Алеппо; подверглись обстрелу со стороны исламистов в городе Махарда к северу от Хамы.

Сирийская свободная армия** (ССА): несет потери в боях с союзниками САА в юго-восточной части провинции Дамаск.

«Ахрар Аш-Шам»: уничтожила более 35 террористов организации «Джейш Халид ибн Аль-Валид» на юго-западе провинции Даръа.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): наносит удары по позициям САА к западу от военной базы ​​«Т-2» на востоке провинции Хомс; лишилось нескольких опорных пунктов к востоку от города Шейх Хилал в восточной части Хамы; понесло потери в живой силе в боях с отрядом «Соколы пустыни» на востоке провинции Хама.

Курды: ведут бои с ССА недалеко от городов Джараблус и Тель Рифаат в северной части провинции Алеппо.

Международная коалиция: провела бомбардировку в Ракке, есть мирные жертвы.

Провинция Дамаск

Проасадовские подразделения возобновили наступление в районе высоты Тель-Даква и города Бир Аль-Кассаба, дабы зачистить южную границу Сирии от исламистов вооруженной оппозиции, сообщает ливанское информационное агентство Al Masdar News. Напомним, Соединенные Штаты заявляли о том, что ВВС коалиции начнут атаку в случае угрозы для Сирийской свободной армии (ССА) и американских войск, базирующихся в районе контрольно-пропускного пункта «Ат-Танф».

В ходе вооруженных столкновений в юго-восточной части провинции были уничтожены по меньшей мере десять боевиков ССА. Согласно данным военных источников AMN, среди ликвидированных проамериканских радикалов был один из высокопоставленных командиров «свободной армии» Башар Шукри Аль-Абд.

Со стороны ССА в регионе действуют бригады «Ахмада Аль-Абдо» и «Джейш Махавир Аль-Таура», члены которых прошли обучение у американских военных.

Провинция Алеппо

Разворачиваются бои между курдскими отрядами YPG и «демократическими силами»**** (SDF) с одной стороны и Сирийской свободной армией (ССА) с другой в окрестностях деревни Аль-Халонжи недалеко от населенного пункта Джараблус. Город расположен к северо-востоку от административного центра провинции у сирийско-турецкой границы на линии соприкосновения сил противников. Об этом сообщает информационный портал Al Manar News.

Турецкая артиллерия между тем открыла огонь по укрепленным пунктам YPG на окраине города Тель Рифаат в северной части Алеппо. Напомним, ранее командование Сирийской свободной армии (ССА) заявило, что протурецкие боевики будут продвигаться в сторону провинции Идлиб, чтобы там объединить силы с исламистами вооруженной оппозиции.

Провинция Хомс

Силы проправительственных войск продолжили продвижение на востоке провинции Хомс. Тем не менее пока значительных успехов на данном направлении союзникам САА достичь не удалось. Информагентство ИГИЛ «Аль-Амак» выпустило видеоролик, на котором боевики наносят удары по укрепрайонам ополченцев-шиитов к западу от станции ​​«Т-2», используя самодельные взрывные устройства. Информации о нанесенном проасадовским отрядам уроне не поступало.

В одном из бывших военных штабов террористов ИГИЛ в Пальмире были найдены четыре исторических памятника, передает новостное агентство Al Manar News. Артефакты уже были переданы в музей. Известно, что террористы осуществляли продажу археологических ценностей, украденных из разоренных гробниц.

Провинция Даръа

Боевики антиправительственного формирования «Ахрар Аш-Шам» заявили, что за последние сутки более 35 террористов организации «Джейш Халид ибн Аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству», были нейтрализованы в ходе сражений в окрестностях населенного пункта Хейт в юго-западной части провинции Даръа.

Напомним, «Джейш Халид ибн Аль-Валид» является вооруженной исламистской группировкой, сформированной в результате слияния отрядов Сирийской свободной армии (ССА) «Бригады мучеников Ярмука», «Исламского движения Мусанна» и «Армии Джихада».

Провинция Ракка

По данным новостного портала Al Manar News, в результате очередного авиаудара западной коалиции четверо мирных жителей столицы региона погибли. Коалиционная авиация регулярно проводит бомбардировки в Ракке, жертвами которых уже стали более сотни гражданских лиц.

Между тем силы союзников Сирийской арабской армии (САА) вернули танк Т-72, захваченный радикалами «Исламского государства»* во время битвы за территории на востоке провинции Алеппо. Информагентство Al Masdar News передает, что в настоящее время танк используется элитными подразделениями правительственных войск «Тигры» в западной части провинции Ракка.

Провинция Хама

Подразделения армии САР, возглавляемые отрядом «Соколы пустыни», наконец начали операцию по освобождению ключевого форпоста ИГ в провинции — города Акербат. После серии предварительных авианалетов, проведенных российскими ВКС, правительственные войска и их союзники продвинулись к востоку от города Шейх Хилал и заняли несколько опорных пунктов боевиков «Исламского государства», передает информационный портал Al Masdar News. Несмотря на бомбардировки, террористы ИГ оказали ожесточенное сопротивление проасадовским отрядам. Тем не менее в ходе противостояния было уничтожено порядка десяти радикалов ИГ, сообщает информагентство Al Manar News. Данные о потерях сторон в данный момент формируются.

Вновь происходят перестрелки в северной части региона. Боевики вооруженной оппозиции уже второй раз за неделю обстреляли из минометов электростанцию в городе Махарда. Согласно данным Al Manar News, станция была повреждена, но, к счастью, никто не пострадал. Артиллерия сирийской армии открыла ответный огонь по опорным пунктам радикалов вблизи города Кафр Зета, передает военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (syria_newz_). О нанесенном исламистам уроне пока не сообщалось.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)