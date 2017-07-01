Собянин: Улицы Москвы после реконструкции прошли испытание ураганом

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Москва, 1 июля. Столичный градоначальник Сергей Собянин заявил, что улицы города после реконструкции прошли испытание тропическим ливнем и штормом.

Сегодня в Москве завершилась реконструкция Якиманской набережной и Новой площади. До конца августа мэр российской столицы Сергей Собянин пообещал, что ремонтники завершат основные работы дорожной сети, а также осенью высадят порядка трех десятков саженцев деревьев.

«Из-за шторма и тропических ливней московские улицы прошли испытание, там, где были проведены реконструкции, никаких особых проблем не было», — сказал московский градоначальник.

По словам Собянина, несмотря на сложные погодные условия, ремонт столицы будет продолжен в рамках проекта «Моя улица».