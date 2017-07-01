Подозрительный предмет в «Пулково» задержал вылет не менее 10 самолетов

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Санкт-Петербург, 1 июля. Не менее 10 рейсов были задержаны в аэропорту «Пулково» в Петербурге из-за бесхозного предмета. Об этом сообщили в аэропорту ТАСС.

По словам представителя аэровокзала, было задержано от 10 до 15 рейсов; время задержки колебалось от 15 минут до часа.

«В ближайшее время расписание выровняется», — пообещал представитель аэропорта.

В МВД сообщили, что бесхозный предмет был обнаружен около 14.15 мск. Досмотр показал, что никаких опасных предметов нет. Эвакуация не потребовалась.