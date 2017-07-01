Пушилин похвалил парламент ДНР за работу на благо республики

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Донецк, 1 июля. Парламент Донецкой народной республики в ближайшую осеннюю сессию намерен рассмотреть 71 законопроект, касающийся промышленности, торговли, социальной защиты и других сфер. Об этом в субботу заявил спикер Народного Совета ДНР Денис Пушилин.

«В проект повестки осенней сессии включен 71 законопроект. Депутатами проведено 17 пленарных заседаний, на которых было принято во втором чтении 33 закона. Я думаю, это положительный показатель работы комитетов», — отметил он.

В частности, депутаты ДНР планируют рассмотреть этой осенью законопроект о социальной защите ветеранов боевых действий и органов внутренних дел, законопроект о развитии промышленности и законопроект о формировании ценообразования в республике, сообщает Донецкое агентство новостей.