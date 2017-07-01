Глава Tesla 2 июля объявит дату релиза третьего поколения электрокаров

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Вашингтон, 1 июля. Американский инженер, инновационный предприниматель и глава Tesla Илон Маск объявит 2 июля дату выхода на рынок нового электрокара Model 3.

Серийное производство нового электромобиля от компании Илона Маска Tesla намечено на июль. В своем микроблоге Twitter миллиардер пообещал объявить дату появления новых авто на рынке уже 2 июля.

«Новости поступят в воскресенье» , – сообщил Маск. Базовая комплектация авто поклонникам электрокаров обойдется в $35 тыс. Это значительное снижение цены, поскольку прежние две версии продавались от $84 тыс. и выше.