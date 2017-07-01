Порошенко внес Коля в список «больших друзей Украины»

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Страсбург, 1 июля. Умерший в июне экс-канцлер ФРГ Гельмут Коль был большим другом Украины, заявил президент страны Петр Порошенко на церемонии прощания с немецким политиком.

Сегодня в Страсбурге проходит церемония прощания с бывшим канцлером ФРГ Гельмутом Колем. На церемонии присутствуют политики из более чем 30 стран мира, в том числе российский премьер Дмитрий Медведев.

Также в траурном мероприятии принял участие и украинский президент Петр Порошенко. В последовавшей беседе с журналистами он рассказал о роли Коля в жизни не только Германии, но и Украины.

«Сегодня здесь в Страсбурге Германия, Европа и весь мир прощались с великим немцем, великим канцлером, который объединил Германию, великим лидером объединенной Европы и большим другом Украины, который видел Украину и украинский народ в семье европейских народов», — заявил Порошенко.

Сьогодні в Страсбурзі весь світ прощався з Гельмутом Колем - великим лідером об'єднаної Європи та великим другом України. pic.twitter.com/3V8P0vIrXZ — Петро Порошенко (@poroshenko) July 1, 2017

Украинский президент отметил, что Коль мог решать вопросы, которые на первый взгляд казались неразрешимыми. Порошенко считает, что наступило «время для того, чтобы мы научились у канцлера Коля решать сложные проблемные вопросы».

Отметим, что ранее звания «большого друга Украины» Порошенко удостоил президента Литвы Далю Грибаускайте, бывшего вице-президента США Джо Байдена, американского политолога Збигнева Бжезинского, президента Турции Тайипа Эрдогана, президента США Дональда Трампа, президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и т.д.