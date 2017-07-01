В ДНР рассказали об утечке информации о перемещениях наблюдателей ОБСЕ в Донбассе

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Донецк, 1 июля. Солдаты украинской армии информированы обо всех перемещениях наблюдателей и беспилотников ОБСЕ в Донбассе благодаря утечке информации. Об этом в субботу заявил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, пользуясь предоставленной информацией, украинское командование скрывает технику и прекращает огонь на время появления наблюдателей, создавая видимость соблюдения минских соглашений, а после возобновляют стрельбу.

«Это позволяет украинскому командованию своевременно принимать меры по скрытию военной техники и временному прекращению провокационного огня», — отметил Басурин.

Он призвал руководство ОБСЕ обратить внимание на данный факт, поскольку утечка информации ставит под угрозу защищенность ДНР.