Continental создала для авто инновационную аудиосистему без колонок

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Берлин, 1 июля. Инженеры немецкой компании Continental готовы превратить весь автомобиль в один динамик – инновационная аудиосистема будет легкой и снизит энергопотребление.

Специалисты Continental похвастались созданием инновационной аудиосистемы, звук которой будет транслироваться из кузовных панелей и элементов интерьера в салоне. По данным производителя, устройство весит не более 2 кг и потребляет гораздо меньше энергии, чем аудиосистемы других разработчиков.

Из приятных новшеств – вибрация отдельных поверхностей автомобиля через актуаторы, которые становятся мембранами динамиков. Низкочастотные звуки будут подаваться с крыши машина, а среднечастотные – двери. Первым автомобилем с внедренной системой стал Mercedes-Benz с показа TechShow 2017.