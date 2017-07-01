Операция Саламия – Акербат: удастся ли армии САР спасти поля Пальмиры и «дорогу жизни» от ИГИЛ

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Сирийская арабская армия (САА), а также силы Национальной обороны (NDF) и ливанская «Хезболла», базирующиеся вблизи города Саламия, в настоящее время готовятся выдвинуть войска в наступление на позиции боевиков «Исламского государства»* (запрещено в РФ) в районе Акербата в восточной части провинции Хама.

Проправительственные силы сегодня утром вели подготовку по позициям террористов из ракетных установок и крупнокалиберных минометов. В результате были уничтожены несколько единиц тяжелой техники ИГ*, передавало ливанское издание Al Masdar News. Кроме того, бойцы NDF ведут бои с отрядами террористической группировки недалеко от населенных пунктов Аль-Масудия и Джубб Аль-Джарра на востоке соседней провинции Хомс. ВКС России и ВВС Сирии между тем продолжают бомбардировки позиций боевиков в этом регионе.

О том, какое значение имеет освобождение Акербата, и о том, с какими трудностями могут столкнуться правительственные войска САР и их союзники в ходе зачистки ключевого города от ИГИЛ*, — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Как подчеркнул в комментарии для ФАН заведующий кафедрой политологии и социологии Российского Экономического Университета им. Г.В. Плеханова, полковник запаса Андрей Кошкин, освобождение каких бы то ни было территорий от оккупации ИГ уже само по себе имеет ключевое значение. Что касается Акербата, что его зачистка от боевиков позволит существенно обезопасить сразу два стратегически значимых района — газовые и нефтяные поля Пальмиры, а также магистраль Алеппо – Ханассер – Итрия – Саламия – Хама.

«Акербат обеспечивает боевикам ИГ определенную связь с Пальмирой. В обоих районах, кроме того, находится довольно приличное количество террористов. Расчленение группировки позволит в значительной степени ослабить отряды ИГИЛ, которые находятся под Пальмирой, и, конечно же, обезопасить «дорогу жизни». Угроза со стороны террористов в регионе будет только нарастать, если боевиков не оттеснять с этих территорий».

В настоящий момент численность базирующихся в регионе членов террористического формирования колеблется в районе трех тысяч террористов. Еще недавно контингент ИГ здесь составлял примерно полторы тысячи боевиков. При этом отряды группировки свободно перемещаются в этом районе, добывая и затем продавая нефть и газ, а также регулярно перебрасывая сюда новую технику и оружие.

Важно отметить, что зачистка Акербата, отведя угрозу от энергетических ресурсов Пальмиры, позволит правительственным силам и союзникам сконцентрироваться на других ключевых районах республики, прежде всего — на Дейр эз-Зоре.

«Наступление в районе Акербата — это спланированная операция, которая в определенной степени позволит не только потеснить, но и раскрыть возможности для дальнейшего освобождения других стратегических территорий», — подчеркивает военный эксперт.

Однако предполагается, что на этом направлении союзные силы встретят ожесточенное сопротивление со стороны «Исламского государства». У Акербата дислоцируются хорошо обученные боевики, прибывшие из Ракки и Мосула. Кроме того, базирующиеся здесь части ИГ хорошо оснащены технически.

«На сегодняшний день, несмотря на катастрофическое положение дел ИГИЛ, так как они вынуждены отступать на всех фронтах, данная организация продолжает оставаться довольно серьезной силой. Группировка хорошо подпитывается средствами вооружения и техники, а также финансово. Кроме того, продолжается рекрутирование. Нельзя сказать, что террористы без боя сдают территории в Сирии».

Андрей Кошкин предполагает, что военная операция на оси Саламия – Акербат, несмотря на ожидаемое ожесточенное сопротивление со стороны ИГИЛ, должна пройти успешно для сирийской армии. Он также выразил надежду на то, что в операции по освобождению региона активное участие примут российские ВКС, отметив высокую эффективность их работы:

«Я надеюсь на авиационную поддержку не только со стороны ВВС САР, но и со стороны ВКС России, которые довольно эффективно работают в Сирии. Их интенсивность значительно выше, чем у коалиции, которую возглавляют Соединенные Штаты Америки».

* Организация запрещена на территории РФ.