Российский ученый разгадал тайну падения Тунгусского метеорита

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Москва, 1 июля. Российский ученый Владимир Коваль заявил, что долгие годы специалисты искали Тунгусский метеорит в неправильном месте. На самом деле, как утверждает исследователь, крупнейший в истории нашей планеты космический объект упал в Красноярском крае в районе впадения реки Кимчу в Чуню.

Коваль предполагает, что Тунгусский метеорит вошел в атмосферу под углом 15 градусов. Очевидцы приняли за взрыв резкое высвобождение энергии, возникшее от столкновения с воздухом.

«Но далее метеорит, грубо говоря, отскочил от тропосферы на высоте 15—20 километров и упал в 100—150 километрах северо-западнее от эпицентра взрыва», — цитирует его «Комсомольская правда».

По словам ученого, спустя 109 лет после падения осколки небесного тела практически не отличить от обычных камней. Их настоящее происхождение можно определить благодаря специальным анализам.