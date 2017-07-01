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Донбасс сегодня: ИГ покупает паспорта солдат ВСУ, в Манчестере ждет суда бывший ополченец ЛНР
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    Донбасс сегодня: ИГ покупает паспорта солдат ВСУ, в Манчестере ждет суда бывший ополченец ЛНР

    16:52  1 Июля 2017
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    Донбасс сегодня: ИГ покупает паспорта пропавших солдат ВСУ, в Манчестере ждет суда бывший ополченец ЛНР

    Новороссия, 1 июля. Предполагаемый убийца итальянского журналиста, погибшего в Донбассе, задержан в Болонье. В Великобритании арестован бывший ополченец ЛНР. Украина продает боевикам ИГ* паспорта пропавших участников боев в Донбассе. Захарченко рассказал о развитии здравоохранения и образования в ДНР. Последние новости Донбасса — в материале Федерального агентства новостей.

    Арестован подозреваемый в убийстве репортера на Донбассе

    Полиция Италии арестовала подозреваемого в убийстве фоторепортера Андреа Роккелли. Тот, напомним, был вместе со своим российским переводчиком Андреем Мироновым убит в Донбассе в мае 2014 года.

    По данным итальянских СМИ, арест произошел в эту пятницу в городе Болонья. Предполагаемым убийцей оказался мужчина итальяно-украинского происхождения. Установлено, что задержанный был своеобразным политическим туристом. В 2013 году он приехал в Киев, чтобы принять участие в столкновениях на Майдане.

    Предположительно, после госпереворота он присоединился к одному из добровольческих батальонов Нацгвардии Украины и отправился воевать в Донбасс. Вполне возможно, что там — под Славянском — он и пересекся с Роккелли.

    В Англии судят воевавшего на стороне ЛНР британца

    Другой арестованный ждет решения судебных властей в графстве Манчестер в Великобритании.

    41-летний гражданин Соединенного Королевства Бенджамин Стимсон, повоевав в Донбассе на стороне Народной милиции ЛНР, вернулся домой, в город Олдем. Там он был задержан по обвинению в терроризме. Приговор ему вынесут 14 июля.

    Основанием для задержания послужила видеозапись интервью, данного Стимсоном в 2015 году. Тогда, еще в Донбассе, он рассказал корреспонденту британского телеканала о своей службе в рядах ополчения.

    Народная милиция ЛНР

    Как заявлял тогда сам Стимсон, он давал интервью в маске для того, чтобы защитить от возможных политических преследований свою семью, оставшуюся на родине. В любом случае, британские спецслужбы смогли вычислить его. Теперь за четырехмесячную службу в рядах Народной милиции ЛНР Стимсону может грозить длительный тюремный срок.

    Что интересно, Бенджамин Стимсон является членом Социалистической партии Великобритании. В своем интервью для «Би-Би-Си» он назвал Россию и Донбасс жертвами западной «империалистической агрессии».

    Украина продает ИГ паспорта своих солдат

    В МВД Луганской народной республики сообщают, что украинские власти продают третьим лицам паспорта пропавших без вести солдат ВСУ. Об этом силовым структурам непризнанной республики стало известно благодаря работающей в Государственной миграционной службе Украины жительнице подконтрольной Киеву части Луганской области.

    Поиск клиентов, желающих приобрести паспорта исчезнувших в так называемой зоне АТО солдат, ведется в социальных сетях и с помощью мессенджеров. Покупатели — это, как правило, иностранцы с сомнительными целями и намерениями.

    Украина продает ИГ паспорта своих пропавших солдат

    Зачастую это наемники в различных нацбатальонах, представители криминалитета, находящие в международном розыске, а также приезжие «люди восточной национальности». По данным забившей тревогу женщины, как минимум двое из этих последних были опознаны как боевики ИГ (запрещенная в России террористическая организация).

    Наряду с реальными документами лиц, пропавших без вести, украинская сторона продает и поддельные паспорта. В обоих случаях новые сведения и фотографии вносятся в государственные базы данных.

     «Цены на паспорта начинаются от 30 долларов за поддельный документ и от 2 тысяч долларов — за настоящее удостоверение личности пропавшего в АТО лица», — поясняет сотрудница ГМС Украины.

    ДНР купила шесть квартир для медиков

    Александр Захарченко принял участие в итоговом пленарном заседании весенней сессии парламента ДНР. Глава непризнанной республики уделил особое внимание вопросам образования и здравоохранения. Руководитель ДНР заявил о необходимости создания и усиления кадрового резерва в этих сферах.

    Для реализации данных планов в Макеевке уже очень скоро откроется новый сельскохозяйственный вуз. На сегодняшний день о своем желании учиться там заявило уже около 300 человек. В программу средних школ на территории ДНР планируется ввести новый предмет — «Новейшая история нашей страны».

    В Шахтерске за государственный счет для медиков будет приобретено шесть новых квартир.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #днр #донбасс #украина #захарченко #лнр #роккели #стимсон
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    10:22  1 Июля 2017  /обновлено: 11:03  01 Июля 2017
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    Число пострадавших во время урагана в Москве достигло 16 человек

    Москва, 1 июля. В Москве увеличилось число пострадавших во время урагана. По уточненным данным, помощь столичных медиков понадобилась 16 людям.

    «В больницы доставлены 12 человек с травмами различной степени тяжести. Четверым пострадавшим помощь оказана амбулаторно», — сообщил ТАСС представитель медицинских служб.

    В Московской области из-за разгула стихии травмы получили три человека.

    Число пострадавших от урагана в Москве увеличилось до 16 человек

    Напомним, накануне в Новой Москве во время грозы погиб мужчина. По данным ФАН, в 42-летнего гражданина Узбекистана, находящегося в коттеджном поселке «Гайд Парк», ударила молния.

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    Автор: Борис Любимов
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