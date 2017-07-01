Известный фотожурналист Игорь Потемкин скончался в Петербурге

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Санкт-Петербург, 1 июля. Один из ведущих фотожурналистов Петербурга, автор «Ленинградской правды» и других СМИ, Игорь Потемкин скончался 1 июля. Об этом сообщает Союз журналистов Петербурга.

Потемкин родился в 1939 году. За свою долгую творческую жизнь работал в «Ленинградской правде», «Часе пик», «Интерпрессе» и других петербургских СМИ.

В 2014 году получил премию «Золотое перо» за вклад в развитие журналистики.

Более двух десятилетий Потемкин организовывал ежегодные встречи петербургских фотокорреспондентов «Потемкинская лестница» — последняя состоялась 5 мая этого года.

«Союз журналистов выражает глубокие соболезнования родным и близким Игоря Петровича Потемкина», — говорится в сообщении.

Время и место похорон пока неизвестны.