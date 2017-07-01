Сирия: посол РФ заявил о недопустимости новых провокаций США против Дамаска

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Бейрут, 1 июля. Новые провокации США против правительства Сирии недопустимы. Об этом в субботу заявил посол России в Ливане Александр Засыпкин, комментируя недавнее заявление Вашингтона о химатаке, которую якобы готовит Дамаск.

По его словам, слова представителей Белого дома свидетельствуют о том, что США готовятся к решительным действиям в Сирии под предлогом борьбы с химическим оружием.

«В последнее время произошла опасная эскалация через новые угрозы по теме химоружия, и это свидетельствует о том, что нечто опасное может готовиться», — отметил он.

Засыпкин подчеркнул, что у США уже есть богатый опыт в вопросе организации фальсификаций. В апреле Пентагон нанес ракетный удар по сирийской военной базе, где якобы хранилось химическое оружие, которое в итоге так и не было найдено. А до этого точно такой же прием США применили во время войны в Ираке.