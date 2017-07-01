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Сирия: посол РФ заявил о недопустимости новых провокаций США против Дамаска
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    Сирия: посол РФ заявил о недопустимости новых провокаций США против Дамаска

    15:48  1 Июля 2017
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    Сирия: посол РФ заявил о недопустимости новых провокаций США против Дамаска

    Бейрут, 1 июля. Новые провокации США против правительства Сирии недопустимы. Об этом в субботу заявил посол России в Ливане Александр Засыпкин, комментируя недавнее заявление Вашингтона о химатаке, которую якобы готовит Дамаск.

    По его словам, слова представителей Белого дома свидетельствуют о том, что США готовятся к решительным действиям в Сирии под предлогом борьбы с химическим оружием.

    «В последнее время произошла опасная эскалация через новые угрозы по теме химоружия, и это свидетельствует о том, что нечто опасное может готовиться», — отметил он.

    Сирия: посол РФ заявил о недопустимости новых провокаций США против Дамаска

    Засыпкин подчеркнул, что у США уже есть богатый опыт в вопросе организации фальсификаций. В апреле Пентагон нанес ракетный удар по сирийской военной базе, где якобы хранилось химическое оружие, которое в итоге так и не было найдено. А до этого точно такой же прием США применили во время войны в Ираке.

    Автор: Геннадий Плющев
    #засыпкин
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    10:22  1 Июля 2017  /обновлено: 11:03  01 Июля 2017
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    Число пострадавших во время урагана в Москве достигло 16 человек

    Москва, 1 июля. В Москве увеличилось число пострадавших во время урагана. По уточненным данным, помощь столичных медиков понадобилась 16 людям.

    «В больницы доставлены 12 человек с травмами различной степени тяжести. Четверым пострадавшим помощь оказана амбулаторно», — сообщил ТАСС представитель медицинских служб.

    В Московской области из-за разгула стихии травмы получили три человека.

    Число пострадавших от урагана в Москве увеличилось до 16 человек

    Напомним, накануне в Новой Москве во время грозы погиб мужчина. По данным ФАН, в 42-летнего гражданина Узбекистана, находящегося в коттеджном поселке «Гайд Парк», ударила молния.

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    Автор: Борис Любимов
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